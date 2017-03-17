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Кримінальну відповідальність за хуліганство на транспорті запровадили в Росії

Кримінальну відповідальність за хуліганство на транспорті запровадили в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Державна дума Росії ухвалила в остаточному третьому читанні законопроект, яким запроваджується кримінальна відповідальність для бешкетників на транспорті, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Закон доповнює чинну статтю Кримінального кодексу РФ “Хуліганство” окремим пунктом, що встановлює відповідальність за хуліганство на різних видах транспорту загального користування: залізничному, морському, внутрішньому водному або повітряному, а також на будь-якому іншому транспортному засобі загального користування.

Під хуліганством розуміють грубе порушення громадського порядку, “яким виражається явна неповага до суспільства”.

Санкції за цією статтею залишаються незмінними: штраф від 300 тис. до 500 тис. рублів або в розмірі зарплати за період від двох до трьох років, або громадські роботи на строк до 480 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або примусові роботи на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо діяння було вчинене групою осіб за попередньою змовою або з опором представникові влади чи правоохоронцеві, то максимальний термін ув’язнення підвищується до семи років. Якщо хуліганські дії будуть здійснені із застосуванням вибухових речовин чи вибухових пристроїв, то порушникам загрожуватиме від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Крім того, КК доповнюється новою статтею, де передбачно відповідальність за “вчинення з хуліганських мотивів дій, що загрожують безпечній експлуатації транспортних засобів”. Йдеться про діяння, скоєні поза транспортним засобом. До них відносять дії і так званих “зацеперів”, і хуліганів, які кидають каміння в поїзди або засліплюють лазерними указками пілотів літаків. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 150 тис. до 300 тис. рублів або в розмірі зарплати чи іншого доходу засудженого за період до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо , 13 березня в харківському метро затримали зловмисника, котрий напав з ножем на пасажира.

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