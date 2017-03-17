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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123031 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182217 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132848 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126426 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118535 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106600 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107623 просмотра

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Уголовную ответственность за хулиганство на транспорте ввели в России

Уголовную ответственность за хулиганство на транспорте ввели в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Государственная дума России приняла в окончательном третьем чтении законопроект, которым вводится уголовная ответственность для хулиганов на транспорте, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Закон дополняет действующую статью Уголовного кодекса РФ "Хулиганство" отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом другом транспортном средстве общего пользования.

Под хулиганством понимают грубое нарушение общественного порядка, "которым выражается явное неуважение к обществу".

Санкции по этой статье остаются неизменными: штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет, или общественные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору или с сопротивлением представителю власти или правоохранителям, то максимальный срок заключения увеличивается до семи лет. Если хулиганские действия будут осуществлены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, УК дополняется новой статьей, где предусмотрена ответственность за "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". Речь идет о деяниях, совершенных вне транспортного средства. К ним относят действия и так называемых "зацеперов", и хулиганов, которые бросают камни в поезда или ослепляют лазерными указками пилотов самолетов. Нарушителям грозит штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 13 марта в харьковском метро задержали злоумышленника, который напал с ножом на пассажира.

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