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кремль влаштовує провокації в Європі, щоб посварити її з Туреччиною – ЗМІ

кремль влаштовує провокації в Європі, щоб посварити її з Туреччиною – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Російська розвідка проводить операцію у Європі, щоб створити розкол між ЄС та Туреччиною. Витік документів показує, як російські агенти планували та проводили акції у європейських містах, щоб образити президента Туреччини та покласти провину на Україну. Про це повідомляє Expressen у співпраці з європейськими ЗМІ, повідомляє УНН.

Цитата

«Коран, спалений біля посольства Туреччини в Стокгольмі в січні, послабив і без того натягнуті стосунки між Туреччиною і Швецією і зрештою призвів до припинення членства Швеції в НАТО. Інцидент також надихнув росію на операцію з надання впливу в Європі», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що російська розвідка побачила можливість для подальшого розслідування конфлікту між кількома країнами ЄС і Туреччиною.

ЗМІ зазначають, що було складено план з метою образити Ердогана у всіх великих містах Європи.

«Документи коротко описують передісторію плану: «Сьогодні між Туреччиною та країнами ЄС існує значна напруженість. І справа не лише в жорстких дипломатичних контактах між Туреччиною та Швецією і перенесенні процесу вступу скандинавських країн до НАТО. По всій Європі спостерігається загальне зростання ісламофобських настроїв», — йдеться в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр-міністр Швеції засудив спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі

Також повідомляється, що розслідувачам вдалося з'ясувати, що акції протесту, які відбулися 5 березня в Парижі, були використані фсб рф для дискредитації України та формування у європейців негативного ставлення до українців. Для цього провокатори зняли відео, на якому молоді люди на тлі українського прапора вигукували нацистські вітання.

Крім того, журналісти стверджують, що знайшли 10 епізодів з явно постановочними мітингами, де учасники виступали з критикою ЄС, НАТО та України. І це тільки за останні півроку.

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