Премьер-министр Швеции осудил сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме

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“Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно является приемлемым. Сожжение книг, которые для многих являются святыми, является актом глубокого неуважения. Я хочу выразить свое сочувствие всем мусульманам, которые оскорблены тем, что произошло в Стокгольме”, - написал он в Twitter.

Напомним

Возле генерального консульства Швеции в Стамбуле состоялась массовая акция, на которой был сожжен флаг этой скандинавской страны. Несколько человек собрались и возле шведского посольства в Анкаре.