У Туреччині спалахнули антишведські протести через спалення Корану: спалили прапор Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Туреччині спалахнули антишведські протести, повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
Біля генерального консульства Швеції в Стамбулі відбулася масова акція, на якій було спалено прапор цієї скандинавської країни. Кілька людей зібралися і біля шведського посольства в Анкарі.
Турецька влада скасувала запланований на наступний тиждень візит до країни міністра оборони Швеції. Глава оборонного відомства Туреччини заявив, що "візит втратив будь-який сенс".
Це сталося після акції, що відбулася в суботу перед турецьким посольством у Стокгольмі, під час якої ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран, повідомляє телеканал.
МЗС Туреччини засудило акцію, підкресливши, що вона була санкціонована владою Швеції.
У Швеції також виступили із засудженням дій Палудана. Міністр закордонних справ країни Тобіас Білльстрьом зазначив, що "у Швеції широка свобода самовираження, але це не означає, що шведський уряд підтримує подібні акції".
Через кілька годин у Стокгольмі відбулася демонстрація проти вступу до НАТО, на якій було чимало курдських прапорів.
Доповнення
Стокгольм і Гельсінкі вирішили приєднатися до НАТО після російського вторгнення в Україну. Для вступу в блок необхідно, щоб усі члени альянсу підтримали їхні заявки.
Туреччина поки що не ратифікувала вступ Швеції до альянсу, вимагаючи від влади країни видати понад 70 курдів, яких Анкара вважає терористами.