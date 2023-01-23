Прем'єр-міністр Швеції засудив спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі, а також висловив співчуття мусульманам, передає УНН.
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“Свобода слова є фундаментальною частиною демократії. Але те, що є законним, необов’язково є прийнятним. Спалення книг, які для багатьох є святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, які ображені тим, що сталося в Стокгольмі”, - написав він у Twitter.
Нагадаємо
Біля генерального консульства Швеції в Стамбулі відбулася масова акція, на якій було спалено прапор цієї скандинавської країни. Кілька людей зібралися і біля шведського посольства в Анкарі.