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«Коран, сожженный возле посольства Турции в Стокгольме в январе, ослабил и без того натянутые отношения между Турцией и Швецией и в конечном итоге привел к прекращению членства Швеции в НАТО. Инцидент также вдохновил россию на операцию по оказанию влияния в Европе», - говориться в сообщении.

Сообщается, что российская разведка увидела возможность для дальнейшего расследования конфликта между несколькими странами ЕС и Турцией.

СМИ отмечают, что был составлен план с целью оскорбить Эрдогана во всех крупных городах Европы.

«Документы кратко описывают предысторию плана: «Сегодня между Турцией и странами ЕС существует значительная напряженность. И дело не только в жестких дипломатических контактах между Турцией и Швецией и переносе процесса вступления скандинавских стран в НАТО. По всей Европе наблюдается общий рост исламофобских настроений», — говорится в документе.

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Также сообщается, что расследователям удалось выяснить, что акции протест, которые состоялись 5 марта в Париже, были использованы фсб рф для дискредитации Украины и формирования у европейцев негативного отношения к украинцем. Для этого провокаторы сняли видео, на котором молодые люди на фоне украинского флага выкрикивали нацистские приветствия.

Кроме того, журналисты утверждают, что нашли 10 эпизодов с явно постановочными митингами, где участники выступали с критикой ЕС, НАТО и Украины. И это только за последние полгода.