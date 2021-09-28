Кремль заявив, що Україна нібито "перешкоджає проведенню нормандського саміту" до відходу Меркель з посади

Деталі

“Нам відомо, що дійсно таке побажання (провести саміт до відходу Меркель) з різних сторін висловлювалося, і, дійсно, це було б добре. Але тут дуже важливо, що провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу. Він повинен бути підготовлений”, — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи існує ризик, що саміт до відходу Меркель так і не відбудеться, Пєсков сказав: “Так, такий ризик є, звичайно. Всім би хотілося провести його якомога раніше. В цілому зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві у Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити”.

Представник Кремля вирішив заявити, що проведення саміту видається особливо важливим в умовах дефіциту результатів раніше досягнутих домовленостей. “Підготовкою цього саміту можливого і ревізією нинішнього стану справ в цій галузі займаються і МЗС чотирьох країн, і політрадники, але поки похвалитися особливими результатами ми не можемо”, — додав Пєсков.

Контекст

На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи. Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель в якості виконуючої обов’язки канцлера до формування нової коаліції.

Згідно конституції ФРН, Бундестаг в новому складі повинен зібратися упродовж 30 днів після голосування. Повноваження канцлера закінчуються саме з першим засіданням нового легіслатурного періоду, але лише формально. Канцлер, який покидає посаду, офіційно стає виконуючим обов’язки, але фактично зберігає всі повноваження. Це означає, що теоретично Меркель ще може виступити зі зверненням до депутатів наступного скликання.

Новий канцлер вступає на посаду після отримання вірчих грамот від президента. Це відбувається вже після того, як партії завершать коаліційні переговори. Чотири роки тому на такі переговори пішло 172 дня, це стало рекордним показником.

Зазначимо, що у серпні Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з російським візаві Володимиром Путіним заявила, що нормандський формат — єдиний політичний формат, який є для обговорення спірних тем щодо збройного конфлікту на сході України, і в ньому спостерігається застій.