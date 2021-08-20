Меркель у Путіна заявила про "застій" в нормандському форматі та згадала про Крим

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Нормандський формат — єдиний політичний формат, який є для обговорення спірних тем щодо збройного конфлікту на сході України, і в ньому спостерігається застій. Про це сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з російським візаві Володимиром Путіним, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми говорили про ситуацію в Україні. Нормандський формат — єдиний політичний формат, який у нас є у нас і для обговорення спірних тем. На даний момент є якийсь застій, на жаль гинуть уздовж лінії розмежування українські військовослужбовці і я дуже виступала за те, щоб відновити, надати більше життя цього формату”, — сказала канцлер.

Деталі

Меркель нагадала, що остання зустріч “нормандської четвірки” відбулася в грудні 2019 року в Парижі.

“Ті цілі які ми поставили собі в Парижі, з одного боку сепаратистів в Донецьку і Луганську, з іншого боку України, реалізовані, і я підкреслила свою готовність, що ми будемо тут досягати подальшого прогресу заради інтересів жителів України”, — зазначила вона.

“Наша позиція така, що анексія Криму — це порушення територіальної цілісності України, і ми будемо відстоювати цю позицію як саму собою зрозуміле, і я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України”, — підкреслила Меркель наостанок.

Що говорив Путін

Президент РФ в свою чергу попросив свою візаві “вплинути” на владу України. В цілому його риторика досить сильно відрізнялася від заяви, зробленої канцлеркою.

“Сьогодні з російської і німецької сторони була висловлена серйозна стурбованість у зв’язку зі зростанням напруги на лінії зіткнення. Ми обговорювали цю тему, і сподіваюся, обговорення це буде продовжено найближчим часом... Не може не турбувати й те, що в Україні був прийнятий цілий ряд законів і підзаконних актів, по своїй суті суперечать Мінським угодам. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації. У зв’язку з цим ще раз просимо пані федерального канцлера в тому числі з урахуванням майбутнього візиту до Києва вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе зобов’язань”, — сказав він.

Доповнення

Раніше в Офісі Президента повідомили що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

Як заявив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров, основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.

Пізніше німецький уряд опублікував програму візиту канцлерки до Києва.

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