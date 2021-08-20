Меркель у Путина заявила о "застое" в нормандском формате и вспомнила про Крым

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“Мы говорили о ситуации в Украине. Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется у нас и для обсуждения спорных тем. На данный момент есть некий застой, к сожалению гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие и я очень выступала за то, чтоб возобновить, придать больше жизни этому формату”, — сказала канцлер.

Детали

Меркель напомнила, что последняя встреча “нормандской четверки” состоялась в декабре 2019 года в Париже.

“Те цели которые мы поставили себе в Париже, с одной стороны сепаратистов в Донецке и Луганске, с другой стороны Украины, реализованы, и я подчеркнула свою готовность, что мы будем здесь достигать дальнейшего прогресса ради интересов жителей Украины”, — отметила она.

“Наша позиция такова, что аннексия Крыма — это нарушение территориальной целостности Украины, и мы будем отстаивать эту позицию как саму собой разумеющуюся, и я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины”, — подчеркнула Меркель напоследок.

Что говорил Путин

Президент РФ в свою очередь попросил свою визави “повлиять” на власть Украины. В целом его риторика довольно сильно отличалась от заявления, сделанного канцлером.

“Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность в связи с ростом напряжения на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в ближайшее время... Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой звязи еще раз просим госпожу федерального канцлера в том числе с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя обязательств”, — сказал он.

Дополнение

Ранее в Офисе Президента сообщили что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

Как заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск “Северного потока-2”.

Позже немецкое правительство опубликовало программу визита канцлера в Киев.