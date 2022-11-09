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"Ці вибори важливі, але не потрібно перебільшувати їхню важливість у короткостроковій та середньостроковій перспективі для наших відносин, - цитують журналісти прессекретаря кремля дмитра пєскова. - Ці вибори не можуть змінити нічого суттєвого. Відносини, як і раніше, були і залишаться поганими", - додав він.

пєсков сказав, що Москва настільки звикла чути, як люди кажуть, що росія втручається у вибори в США, що не звертає жодної уваги на нові звинувачення.

Додамо

кремль звинувачують у втручанні у вибори в США принаймні з 2016 року, коли пов'язані з росією хакери успішно зламали електронні листи Національного комітету Демократичної партії та голови кампанії Гілларі Клінтон Джона Подести. Ці документи були оприлюднені на фінішній прямій передвиборчій кампанії, щоб поставити у незручне становище кандидата від Демократичної партії.

Офіційні особи та прокуратура США попередили про аналогічні спроби зламування та дезінформаційні кампанії з боку росії напередодні президентських виборів 2020 року та виборів, які відбулися у вівторок.

Російські урядовці, включаючи путіна, послідовно заперечують втручання в американську політику.