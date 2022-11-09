кремль: промежуточные выборы США не изменят плохих отношений Москвы и Вашингтона

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"Эти выборы важны, но не нужно преувеличивать их важность в краткосрочной и среднесрочной перспективе для наших отношений, - цитируют журналисты пресс-секретаря кремля дмитрия пескова. - Эти выборы не могут изменить ничего существенного. Отношения по-прежнему были и останутся плохими", – добавил он.

песков сказал, что Москва настолько привыкла слышать, как люди говорят, что россия вмешивается в выборы в США, что не обращает никакого внимания на новые обвинения.

Добавим

кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США по крайней мере с 2016 года, когда хакеры, связанные с россией, успешно сломали электронные письма Национального комитета Демократической партии и главы кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты. Эти документы были обнародованы на финальной прямой предвыборной кампании, чтобы поставить в неловкое положение кандидата от Демократической партии.

Официальные лица и прокуратура США предупредили об аналогичных попытках взлома и дезинформационных кампаний со стороны россии накануне президентских выборов 2020 года и состоявшихся во вторник выборов.

Российские чиновники, включая путина, последовательно отрицают вмешательство в американскую политику.