кремль продовжить спроби примусити Україну до переговорів силовим шляхом: у Міноборони назвали найближчі плани рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Плани росії залишаються незмінними. кремль продовжить спроби примусити Україну до переговорів силовим шляхом. Про це, посилаючись на дані Головного управління розвідки, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
У своєму Телеграм-каналі Маляр зазначила, що за даними Головного управління розвідки Міноборони плани кремля залишаються незмінними – примушення керівництва нашої Держави до переговорів силовим шляхом.
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“Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар‘їнки”, – написала вона.
У зв’язку із суттєвими втратами в особовому складі, противник не припиняє мобілізаційні заходи, які, найбільш ймовірно, будуть активізовані у першому кварталі 2023 року (друга хвиля часткової мобілізації).
Також через вичерпання запасів високоточних ракет, агресор здійснюватиме пошук джерел поновлення ракетного озброєння серед дружніх до кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БпЛА.
Доповнення
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.