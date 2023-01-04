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кремль продовжить спроби примусити Україну до переговорів силовим шляхом: у Міноборони назвали найближчі плани рф

Київ • УНН

 • 607314 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Плани росії залишаються незмінними. кремль продовжить спроби примусити Україну до переговорів силовим шляхом. Про це, посилаючись на дані Головного управління розвідки, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

кремль продовжить спроби примусити Україну до переговорів силовим шляхом: у Міноборони назвали найближчі плани рф

У своєму Телеграм-каналі Маляр зазначила, що за даними Головного управління розвідки Міноборони плани кремля залишаються незмінними – примушення керівництва нашої Держави до переговорів силовим шляхом.

Цитата

“Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмуту, Авдіївки та Мар‘їнки”, – написала вона.

У зв’язку із суттєвими втратами в особовому складі, противник не припиняє мобілізаційні заходи, які, найбільш ймовірно, будуть активізовані у першому кварталі 2023 року (друга хвиля часткової мобілізації).

Також через вичерпання запасів високоточних ракет, агресор здійснюватиме пошук джерел поновлення ракетного озброєння серед дружніх до кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БпЛА.

Доповнення

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.

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