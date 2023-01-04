кремль продолжит попытки принудить Украину к переговорам силовым путем: в Минобороны назвали ближайшие планы рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Планы россии остаются неизменными. кремль продолжит попытки принудить Украину к переговорам силовым путем. Об этом, ссылаясь на данные Главного управления разведки, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
В своем Телеграм-канале Маляр отметила, что по данным Главного управления разведки Минобороны планы кремля остаются неизменными – принуждение руководства нашего государства к переговорам силовым путем.
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“Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Мар‘инки”, – написала она.
В связи с существенными потерями в личном составе, противник не прекращает мобилизационные мероприятия, которые, наиболее вероятно, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации).
Также из-за исчерпания запасов высокоточных ракет, агрессор будет осуществлять поиск источников обновления ракетного вооружения среди дружественных Кремлю стран, а также чаще применять ударные/баражающие БпЛА.
Дополнение
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует масштабное контрнаступление уже этой весной, самые ожесточенные бои ожидаются в марте.