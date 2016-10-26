Кремль не буде реагувати на приїзд Н.Савченко в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кремль не буде реагувати на приїзд народного депутата України Надії Савченко в Москву. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Усі юридичні дії щодо Савченко були виконані, їй не закритий в’їзд на територію РФ. Тому тут нема на що реагувати”, — заявив Д.Пєсков.
Нагадаємо, 26 жовтня народний депутат Надія Савченко приїхала в Москву, де Верховний суд РФ розглядає апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.