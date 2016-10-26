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15 марта, 19:03 • 116138 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169582 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139771 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132090 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113761 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136352 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132466 просмотра

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Кремль не будет реагировать на приезд Н.Савченко в Москву

Кремль не будет реагировать на приезд Н.Савченко в Москву

Киев • УНН

 • 8294 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Кремль не будет реагировать на приезд народного депутата Украины Надежды Савченко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Все юридические действия по Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию РФ. Поэтому здесь не на что реагировать", - заявил Д.Песков.

Напомним, 26 октября народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву, где Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.

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