Кремль не будет реагировать на приезд Н.Савченко в Москву

"Все юридические действия по Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию РФ. Поэтому здесь не на что реагировать", - заявил Д.Песков.

Напомним, 26 октября народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву, где Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.