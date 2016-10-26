Кремль не будет реагировать на приезд Н.Савченко в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кремль не будет реагировать на приезд народного депутата Украины Надежды Савченко в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Все юридические действия по Савченко были выполнены, ей не закрыт въезд на территорию РФ. Поэтому здесь не на что реагировать", - заявил Д.Песков.
Напомним, 26 октября народный депутат Надежда Савченко приехала в Москву, где Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.