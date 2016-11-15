Кремль: Д.Трамп і В.Путін домовилися про нормалізацію відносин між США та Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін та новообраний президент США Дональд Трамп в телефонній розмові, що відбулася в понеділок, 14 листопада, обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Путін і Трамп поділяють думку про необхідність об’єднання зусиль у боротьбі зі спільним ворогом номер один — міжнародним тероризмом і екстремізмом”, — наголошується в повідомленні прес-служби.
Зазначається, що “в ході розмови Путін і Трамп не лише зійшлися в оцінці нинішнього вкрай незадовільного стану російсько-американських відносин, а й висловилися за активну спільну роботу з їх нормалізації”.
“Підкреслено, зокрема, важливість створення надійної основи двосторонніх зв’язків шляхом розвитку їх торговельно-економічного компонента”, — повідомили в Кремлі.
Д.Трамп і В.Путін домовилися продовжити контакти по телефону і спланувати особисту зустріч.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама вважає, що обраному главі держави Дональду Трампу слід працювати над своїм темпераментом. З такою позицією він виступив перед журналістами на прес-конференції в Білому домі.