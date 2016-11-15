Кремль: Д.Трамп и В.Путин договорились о нормализации отношений между США и Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, 14 ноября, обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Путин и Трамп разделяют мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один - международным терроризмом и экстремизмом", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что "в ходе беседы Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались за активную совместную работу по их нормализации".
"Подчеркнуто, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента", - сообщили в Кремле.
Д.Трамп и В.Путин договорились продолжить контакты по телефону и спланировать личную встречу.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама считает, что избранному главе государства Дональду Трампу следует работать над своим характером . С такой позицией он выступил перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме.