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15 марта, 19:03 • 109802 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151443 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102708 просмотра

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Кремль: Д.Трамп и В.Путин договорились о нормализации отношений между США и Россией

Кремль: Д.Трамп и В.Путин договорились о нормализации отношений между США и Россией

Киев • УНН

 • 25829 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, 14 ноября, обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Путин и Трамп разделяют мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один - международным терроризмом и экстремизмом", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что "в ходе беседы Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались за активную совместную работу по их нормализации".

"Подчеркнуто, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента", - сообщили в Кремле.

Д.Трамп и В.Путин договорились продолжить контакты по телефону и спланировать личную встречу.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама считает, что избранному главе государства Дональду Трампу следует работать над своим характером . С такой позицией он выступил перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме.

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