Кремль: будь-яке обговорення статусу Криму неможливе
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Будь-яке обговорення статусу окупованого РФ Криму неможливо. Про це заявив журналістам прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського обговорити ситуацію навколо Криму в форматі переговорів Росія-Україна-США, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, і про це неодноразово говорилося на найбільш різних рівнях”, — сказав Пєсков.
Відповідаючи на питання про те, як відреагує глава російської держави Володимир Путін, якщо Зеленський під час особистої зустрічі підніме цю тему, прес-секретар сказав: “Безумовно, він дасть розгорнуті і послідовні відповіді на всі відповідні питання, які можуть виникнути, як президент завжди і робить, відкрито, конструктивно і абсолютно вичерпно”.
У відповідь на уточнююче питання про те, як відреагує Путін на пропозицію обговорити питання приналежності Криму на саміті “нормандської четвірки”, Пєсков зауважив, що реакція російського лідера не буде залежати від того, в якому форматі це питання буде поставлено. Представник Кремля додав, що в будь-якому випадку це не призведе до згортання переговорів лідерів “четвірки”.
Нагадуємо, раніше у Кремлі відмовилися коментувати слова глави Держдуми про “вихід областей зі складу України”.