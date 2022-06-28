Країни G7 закликали Китай чинити тиск на росію, щоб припинити війну в Україні

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“Оскільки росія веде невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай чинити тиск на росію, щоб вона негайно виконала юридично обов'язкову постанову Міжнародного суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН та припинила свою військову агресію — негайно та беззастережно вивела свої війська з України”, — сказано у документі.

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Лідери закликають Китай виконувати зобов'язання з міжнародного права і “робити внесок у міжнародну безпеку”.

“Група семи” нагадала Китаю про необхідність дотримуватися принципу Статуту ООН про мирне вирішення спорів і “утримуватися від загроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили”.

Нагадаємо

Міжнародний суд ООН 16 березня виніс попереднє рішення у справі “Україна проти росії”, постановивши, що рф має негайно припинити військові дії у країні.