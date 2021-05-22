Країни G7 погоджуються припинити підтримку видобутку вугілля за кордоном

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Усі найбагатші країни світу підтвердили свою прихильність обмеженню глобального опалення до 1,5 ° С і зобов'язалися поступово припинити вугілля та повністю декарбонізувати свою енергію секторів у 2030-х роках.

Японія, одне з найбільших у світі джерел фінансування вугільної енергетики, поряд з Китаєм, погодилася припинити допомогу в будівництві до завершальної стадії дводенної віртуальної зустрічі. Уряд Японії висловив занепокоєння тим, що, якщо зупинить фінансування, Китай вступить і побудує вугільні електростанції за кордоном, які будуть менш ефективними, ніж японські конструкції.

Інші члени G7 - Великобританія, США, ЄС, Франція, Італія, Німеччина та Канада - всі були єдиними у закликах припинити таке фінансування. Багаті країни, що складають G7, разом з іншими основними економіками, що не входять у G7, такими як Китай та Південна Корея, у минулому відігравали важливу роль у фінансуванні розвитку викопного палива в бідних країнах. Японія, Китай та Південна Корея запропонували допомогти у будівництві вугільних електростанцій у країнах, що розвиваються з обмеженою готівкою.

Нагадаємо

У січні 2021 року видобуток вугілля в Україні становив 2,57 млн тонн, що на 2,3% менше, ніж у січні 2020 року - 2,64 млн тонн.