Країни G7 погоджуються припинити підтримку видобутку вугілля за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Країни “Великої сімки” погодились припинити свою фінансову підтримку розвитку вугілля за кордоном, зробивши важливий крок до поступового відмови від найбруднішого викопного палива. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Усі найбагатші країни світу підтвердили свою прихильність обмеженню глобального опалення до 1,5 ° С і зобов'язалися поступово припинити вугілля та повністю декарбонізувати свою енергію секторів у 2030-х роках.
Японія, одне з найбільших у світі джерел фінансування вугільної енергетики, поряд з Китаєм, погодилася припинити допомогу в будівництві до завершальної стадії дводенної віртуальної зустрічі. Уряд Японії висловив занепокоєння тим, що, якщо зупинить фінансування, Китай вступить і побудує вугільні електростанції за кордоном, які будуть менш ефективними, ніж японські конструкції.
Інші члени G7 - Великобританія, США, ЄС, Франція, Італія, Німеччина та Канада - всі були єдиними у закликах припинити таке фінансування. Багаті країни, що складають G7, разом з іншими основними економіками, що не входять у G7, такими як Китай та Південна Корея, у минулому відігравали важливу роль у фінансуванні розвитку викопного палива в бідних країнах. Японія, Китай та Південна Корея запропонували допомогти у будівництві вугільних електростанцій у країнах, що розвиваються з обмеженою готівкою.
Нагадаємо
У січні 2021 року видобуток вугілля в Україні становив 2,57 млн тонн, що на 2,3% менше, ніж у січні 2020 року - 2,64 млн тонн.