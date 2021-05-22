Страны G7 соглашаются прекратить поддержку добычи угля за рубежом

Детали

Все самые богатые страны мира подтвердили свою приверженность ограничению глобального отопления до 1,5 ° С и обязались постепенно прекратить угля и полностью декарбонизуваты свою энергию секторов в 2030-х годах.

Япония, один из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики, наряду с Китаем, согласилась прекратить помощь в строительстве к завершающей стадии двухдневной виртуальной встречи. Правительство Японии выразил обеспокоенность тем, что, если остановит финансирование, Китай вступит и построит угольные электростанции за рубежом, которые будут менее эффективными, чем японские конструкции.

Другие члены G7 - Великобритания, США, ЕС, Франция, Италия, Германия и Канада - все были единственными в призывах прекратить такое финансирование. Богатые страны составляют G7, вместе с другими основными экономиками, не входящих в G7, такими как Китай и Южная Корея, в прошлом играли важную роль в финансировании развития ископаемого топлива в бедных странах. Япония, Китай и Южная Корея предложили помочь в строительстве угольных электростанций в развивающихся странах с ограниченной наличными.

Напомним

В январе 2021 добыча угля в Украине составила 2,57 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в январе 2020 - 26,4 млн тонн.