Кратер на понад 60 метрів: з'явились нові супутникові знімки наслідків невдалого запуску російської ракети "Сармат"
Київ • УНН
Нові супутникові знімки показали наслідки невдалого запуску російської міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк. Великий кратер та значні пошкодження вказують на вибух ракети незабаром після запалювання або запуску.
Нові супутникові знімки підтверджують, що днями росія провела невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" у плесецьку. Про це заявив OSINT-аналітик Джордж Баррос у соцмережі Х, передає УНН.
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За його словами, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти вказують на те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.
Зібрав нові супутникові знімки з високою роздільною здатністю, які показують наслідки драматичної невдачі при запуску російської міжконтинентальної балістичної ракети RS-28 на стартовому майданчику на космодромі Плесецьк.
Фото "До" та "Після"
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що на космодромі "Плесецьк" у Росії відбулося чергове невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Вибух у шахті призвів до масштабного руйнування інфраструктури стартового майданчика.