Кратер более чем на 60 метров: появились новые спутниковые снимки последствий неудачного запуска российской ракеты «Сармат»
Киев • УНН
Новые спутниковые снимки показали последствия неудачного запуска российской межконтинентальной ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Большой кратер и значительные повреждения указывают на взрыв ракеты вскоре после зажигания или запуска.
Новые спутниковые снимки подтверждают, что на днях россия провела неудачное испытание межконтинентальной ракеты "Сармат" в Плесецке. Об этом заявил OSINT-аналитик Джордж Баррос в соцсети Х, передает УНН.
Детали
По его словам, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты указывают на то, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.
Собрал новые спутниковые снимки высокого разрешения, которые показывают последствия драматической неудачи при запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты RS-28 на стартовой площадке на космодроме Плесецк.
Фото "До" и "После"
Напомним,
Ранее УНН писал, что на космодроме "Плесецк" в России состоялось очередное неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Взрыв в шахте привел к масштабному разрушению инфраструктуры стартовой площадки.