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Крали з бюджету гроші та фінансували криміналітет: поліція викрила масштабну схему шахрайства

Крали з бюджету гроші та фінансували криміналітет: поліція викрила масштабну схему шахрайства

Київ • УНН

 • 17410 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Вінницькі поліцейські викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів, які йшли на фінансування криміналітету. Про це повідомляє пресслужба нацполіції, пише УНН.

Деталі

Члени організованої злочинної групи шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.

Злочинна оборудка полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, — розповідають у поліції. — В подальшому, за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету.

Вчора, 11 березня, у Вінниці та Києві оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучили грошові кошти та речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше.

Серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них — громадянин Росії.

Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Додамо

Журналісти з’ясували подробиці шахрайської схеми, за допомогою якої рейдери намагаються відсудити у Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн: як повідомили ЗМІ, засновники громадської організації — професійні юристи-вимагачі, які в якості позивачів записали неіснуючих людей, заручилися “липовою” експертизою, на підставі якої нечистий на руку суддя “сфабрикував” рішення про арешт активів МГЗ.

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