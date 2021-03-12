Крали з бюджету гроші та фінансували криміналітет: поліція викрила масштабну схему шахрайства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Вінницькі поліцейські викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів, які йшли на фінансування криміналітету. Про це повідомляє пресслужба нацполіції, пише УНН.
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Члени організованої злочинної групи шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.
Злочинна оборудка полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, — розповідають у поліції. — В подальшому, за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету.
Вчора, 11 березня, у Вінниці та Києві оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Вилучили грошові кошти та речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше.
Серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них — громадянин Росії.
Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
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