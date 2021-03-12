Воровали из бюджета деньги и финансировали криминалитет: полиция разоблачила масштабную схему мошенничества
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Винницкие полицейские разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств, которые шли на финансирование криминалитета. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции, пишет УНН.
Детали
Члены организованной преступной группы мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.
Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, — рассказывают в полиции. — В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета.
Вчера, 11 марта, в Виннице и Киеве оперативники провели обыски по месту жительства фигурантов. Изъяли денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш накопители, банковские карты и прочее.
Среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них — гражданин России.
Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Добавим
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