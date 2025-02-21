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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Кожна п'ята дитина в Україні втратила близького родича чи друга через війну - дослідження ЮНІСЕФ

Кожна п'ята дитина в Україні втратила близького родича чи друга через війну - дослідження ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 25720 перегляди

21% українських дітей втратили близького родича або друга з початку повномасштабного вторгнення. Дослідження ЮНІСЕФ показало значне погіршення психологічного стану підлітків через війну.

В Україні кожна п'ята дитина (21%) вказала, що втратила близького родича або друга з початку повномасштабного вторгнення рф. Про це йдеться в дослідженні ЮНІСЕФ, пише УНН.

Деталі

"Опитування, проведене у 2023 р., дозволило з’ясувати, які саме обставини, пов’язані з війною, бойовими діями могли стати джерелом стресу та переживань у підлітків. Виявилося, що багатьом респондентам довелося пережити події, які мали безумовний негативний вплив на психоемоційний стан молодої людини", - йдеться в дослідженні.

Значна частка опитаних вказали, що:

  • їхня сім’я зазнала економічних труднощів (63%);
    • їхній близький родич або друг брав участь у бойових діях (59%);
      • вони особисто чули або бачили бої (55%);
        • їхній близький родич або друг отримав травми (35%);
          • вони особисто бачили людей, які були поранені або вбиті (31%);
            • їхній близький родич або друг був убитий (21%).

              Окупанти відправили понад 6000 українських дітей до "оздоровчих" таборів з військовою підготовкою - Федоров07.01.25, 23:59 • 22816 переглядiв

              У висновках дослідження вказується, що до 2022 року переважна більшість підлітків відчували себе щасливими. Війна спричинила погіршення психологічного самопочуття українців, зокрема дітей.

              "Серед опитаних молодих людей істотно зменшилась частка тих, які почуваються щасливими в цілому. Визнати себе щасливою людиною перешкоджають, по-перше, стрес і власні переживання, пов’язані з війною, по-друге, несприятлива соціальна атмосфера, переживання оточуючих", - інформує ЮНІСЕФ.

              окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф05.02.25, 01:02 • 30097 переглядiв

              Довідка

              Опитування проведене у 2022/2023 роках "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" за підтримки ЮНІСЕФ. Воно охопило 23 612 підлітків у віці 11-17 років. Опитуванням були охоплені 24 області та Київ.

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

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