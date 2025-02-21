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Каждый пятый ребенок в Украине потерял близкого родственника или друга из-за войны - исследование ЮНИСЕФ

Каждый пятый ребенок в Украине потерял близкого родственника или друга из-за войны - исследование ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

 • 2069 просмотра

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21% украинских детей потеряли близкого родственника или друга с начала полномасштабного вторжения. Исследование ЮНИСЕФ показало значительное ухудшение психологического состояния подростков из-за войны.

В Украине каждый пятый ребенок (21%) указал, что потерял близкого родственника или друга с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в исследовании ЮНИСЕФ, пишет УНН.

Детали

«Опрос, проведенный в 2023 г., позволил выяснить, какие именно обстоятельства, связанные с войной, боевыми действиями могли стать источником стресса и переживаний у подростков. Оказалось, что многим респондентам пришлось пережить события, которые имели безусловное негативное влияние на психоэмоциональное состояние молодого человека», - говорится в исследовании.

Значительная часть опрошенных указали, что:

  • их семья испытывала экономические трудности (63%);
  • их близкий родственник или друг участвовал в боевых действиях (59%);
  • они лично слышали или видели бои (55%);
  • их близкий родственник или друг получил травмы (35%);
  • они лично видели людей, которые были ранены или убиты (31%);
  • их близкий родственник или друг был убит (21%).

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В выводах исследования указывается, что к 2022 году подавляющее большинство подростков чувствовали себя счастливыми. Война вызвала ухудшение психологического самочувствия украинцев, в частности детей.

«Среди опрошенных молодых людей существенно уменьшилась доля тех, которые чувствуют себя счастливыми в целом. Признать себя счастливым человеком препятствуют, во-первых, стресс и собственные переживания, связанные с войной, во-вторых, неблагоприятная социальная атмосфера, переживания окружающих», - информирует ЮНИСЕФ.

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Справка

Опрос проведен в 2022/2023 годах «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи» при поддержке ЮНИСЕФ. Он охватил 23 612 подростков в возрасте 11-17 лет. Опросом были охвачены 24 области и Киев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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