Оккупанты отправили более 6000 украинских детей в «оздоровительные» лагеря с военной подготовкой - Федоров
Киев • УНН
За год более 6 тысяч школьников с временно оккупированных территорий были отправлены в лагеря с военной подготовкой под видом оздоровительных мероприятий. Террористическая страна планирует полный охват детей пропагандой до 2025 года.
За прошлый год более шести тысяч школьников с ВОТ оккупанты отправили в лагеря, которые только маскируются под оздоровительные или образовательные мероприятия. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
На самом деле там детей привлекали к интенсивной пропаганде, сосредоточенной на популяризации российских идеологических мифов и искажении исторических фактов.
Более 800 детей прошли специализированные тренировки в рамках так называемой игры «Зарница 2.0». В этих мероприятиях школьников обучали боевым тактикам, управлению беспилотниками и обращению с оружием.
Террористическая страна не останавливается на достигнутом. Оккупационные администрации уже получили задание создавать так называемые «лагеря патриотического воспитания», которые на самом деле являются милитарными объектами. Цель этих программ - полный охват детей пропагандой в 2025 году.
Милитаризация детей и попытки повлиять на их сознание является очередным нарушением международных норм и прав ребенка.
Пропаганда среди детей: на ВОТ россияне учат детей, что украинцы - вымышленная нация13 дек. 2023, 14:56 • 25968 просмотров