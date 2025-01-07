Оккупанты отправили более 6000 украинских детей в «оздоровительные» лагеря с военной подготовкой - Федоров

За прошлый год более шести тысяч школьников с ВОТ оккупанты отправили в лагеря, которые только маскируются под оздоровительные или образовательные мероприятия. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На самом деле там детей привлекали к интенсивной пропаганде, сосредоточенной на популяризации российских идеологических мифов и искажении исторических фактов.

Более 800 детей прошли специализированные тренировки в рамках так называемой игры «Зарница 2.0». В этих мероприятиях школьников обучали боевым тактикам, управлению беспилотниками и обращению с оружием.

Террористическая страна не останавливается на достигнутом. Оккупационные администрации уже получили задание создавать так называемые «лагеря патриотического воспитания», которые на самом деле являются милитарными объектами. Цель этих программ - полный охват детей пропагандой в 2025 году.

Милитаризация детей и попытки повлиять на их сознание является очередным нарушением международных норм и прав ребенка.

Пропаганда среди детей: на ВОТ россияне учат детей, что украинцы - вымышленная нация