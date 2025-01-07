Окупанти відправили понад 6000 українських дітей до "оздоровчих" таборів з військовою підготовкою - Федоров
Київ • УНН
За рік понад 6 тисяч школярів з тимчасово окупованих територій були відправлені до таборів з військовою підготовкою під виглядом оздоровчих заходів. Терористична країна планує повне охоплення дітей пропагандою до 2025 року.
За минулий рік понад шість тисяч школярів з ТОТ окупанти відправили до таборів, які лише маскуються під оздоровчі чи освітні заходи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Насправді там дітей залучали до інтенсивної пропаганди, зосередженої на популяризації російських ідеологічних міфів і перекручуванні історичних фактів.
Більше 800 дітей пройшли спеціалізовані тренування в рамках так званої гри "Зарніца 2.0". У цих заходах школярів навчали бойовим тактикам, управлінню безпілотниками та поводженню зі зброєю.
Терористична країна не зупиняється на досягнутому. Окупаційні адміністрації вже отримали завдання створювати так звані "табори патріотичного виховання", які насправді є мілітарними об'єктами. Мета цих програм – повне охоплення дітей пропагандою у 2025 році.
Мілітаризація дітей та спроби вплинути на їх свідомість є черговим порушенням міжнародних норм і прав дитини.
Пропаганда серед дітей: на ТОТ росіяни вчать дітей, що українські - вигадана нація13.12.23, 16:56 • 26103 перегляди