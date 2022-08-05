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Кожен, хто амністує Росію - допомагає терористам, – Зеленський

Кожен, хто амністує Росію - допомагає терористам, – Зеленський

Київ • УНН

 • 134774 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто амністує Росію - допомагає терористам, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський прокоментував звіт від Amnesty International щодо України де зазначив, що організація хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву.

Він зазначив, що кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам.

Цитата

"А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", - додав Президент.

Нагадаємо

Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

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