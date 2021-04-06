Кожен гравець фантастичний: Гвардіола дав оцінку “Боруссії”

Деталі

Гвардіола виразив захопленість індивідуальним рівнем багатьох гравців “Боруссії”.

Цитата

“Всі в нашому клубі, як і в інших, хочуть пройти якомога далі. Хотіти — одна справа. Треба ще показати це на полі і перемогти суперника, як ми багато разів робили у всіх турнірах. Хочу бути з вами чесний. Я готувався до цього матчу точно так же, як до попереднього, і як до матчу до нього, і як до всіх матчів за останні чотири місяці”, — розпочав Гвардіола.

Про лідерів “Джмелів”: “може, в цьому сезоні „Боруссії“ не вистачає стабільності, але якщо оцінювати індивідуальний клас, то кожен гравець — це фантастика. Хуммельс, Джан, Меньє, Дауд ... та хто завгодно! Холаннд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасні молоді гравці з академії. Вони вибили „Севілью“, яка здорово грає в плей-офф”, — додав коуч.

Доповнення

Матч команд пройде на домашній арені “містян” о 22:00.