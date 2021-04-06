Каждый игрок фантастический: Гвардиола дал оценку "Боруссии"

Детали

Гвардиола выразил увлеченность индивидуальным уровнем многих игроков “Боруссии”.

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“Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как предыдущий, и как к матчу к нему, и как ко всем матчам за последние четыре месяца ”, - начал Гвардиола.

Об лидеров “Шмелей”: “может, в этом сезоне” Боруссии “не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд ... да кто угодно! Холаннд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили „Севилью“, которая здорово играет в плей-офф ”, - добавил коуч.

Дополнение

Матч команд пройдет на домашней арене “горожан” в 22:00.