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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 20485 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 34285 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Каждый игрок фантастический: Гвардиола дал оценку "Боруссии"

Каждый игрок фантастический: Гвардиола дал оценку "Боруссии"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Главный наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящее противостояние 1/4 финала Луги чемпионов с дортмундской “Боруссией”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Гвардиола выразил увлеченность индивидуальным уровнем многих игроков “Боруссии”.

Цитата

“Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как предыдущий, и как к матчу к нему, и как ко всем матчам за последние четыре месяца ”, - начал Гвардиола.

Об лидеров “Шмелей”: “может, в этом сезоне” Боруссии “не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд ... да кто угодно! Холаннд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили „Севилью“, которая здорово играет в плей-офф ”, - добавил коуч.

Дополнение

Матч команд пройдет на домашней арене “горожан” в 22:00.

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