Кожен другий студент КНУБА мріє працювати у “Київміськбуді”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Днями у Київському Національному університеті будівництва і архітектури представники понад 40 забудовників провели круглий стіл “Форумі роботодавців та День кар’єри — 2018”, передає УНН.
У рамках заходу роботодавці-будівельники обговорили нагальні питання галузі, зокрема, щодо якості української архітектурно-будівельної освіти, масового відтоку робітничих кадрів за кордон та створення конкурентних умов праці в Україні. Торкнулися і теми необхідності подолання розриву між теоретичною освітою і практичними навичками та працевлаштування студентів тощо.
Холдингову компанію представили один із старійшин “Київміськбуду” Радник Голови правління Дмитро Гуленко і директор Департаменту кадрового забезпечення та секретаріату Олександр Бабич, повідомили у прес-службі компанії.
Стенд “Київміськбуд” користувався неабиякою популярністю у студентів, питань щодо роботи у компанії було безліч. Молодь хотіла дізнатися, чи важко стати співробітником головного забудовника Києва, чи справді у компанію беруть працівників після отримання диплому і без багаторічного досвіду роботи, наскільки важко, чи навпаки легко, будувати кар’єру поруч із людьми, які віддали будівництву багато років свого життя.
Своєю чергою, Олександр Бабич зазначив, що компанія високо цінує якість підготовки випускників провідного будівельного ВУЗу, особливо враховуючи, що 52% працівників саме в КНУБА здобували освіту.
“Київміськбуд” і в подальшому готовий збагачувати свій кадровий потенціал випускниками та студентами університету. Звичайно, ми звертаємо увагу на досвід, було би неправдою сказати, що нам потрібні люди без нього, але нам важливо давати шанс молоді проявити себе. І якщо ви людина цілеспрямована, відповідальна, готова брати на себе відповідальність і вперто йти до поставленої мети, то нам з вами по дорозі. І кар’єру у нашій компанії з такими якостями збудувати легко. Наприклад, сьогодні головним інженером працює спеціаліст, який ще кілька років тому прийшов до нас працювати простим виконробом“, — сказав Олександр Бабич.
Форум роботодавців та День кар’єри проводиться кожен рік Київським національним університетом будівництва i архітектури. Участь у цьому році взяли представники Будівельної палати України, Конфедерації будівельників України, Асоціації “Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів”, Академії будівництва України, Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну і понад 40 провідних будівельних компаній України.