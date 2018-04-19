Каждый второй студент КНУСА мечтает работать в “Киевгорстрое”

В рамках мероприятия работодатели-строители обсудили актуальные вопросы отрасли, в частности, качество украинского архитектурно-строительного образования, массовый отток рабочих кадров за границу и создание конкурентных условий труда в Украине. Коснулись и темы необходимости преодоления разрыва между теоретическим образованием и практическими навыками и трудоустройства студентов и т.д.

Холдинговую компанию представили один из старейшин “Киевгорстроя” Советник Главы правления Дмитрий Гуленко и директор Департамента кадрового обеспечения и секретариата Александр Бабич, сообщили в пресс-службе компании.

Стенд “Киевгорстрой” пользовался большой популярностью у студентов, вопросов работы в компании было множество. Молодежь хотела узнать, трудно ли стать сотрудником главного застройщика Киева, действительно ли в компанию берут работников после получения диплома и без многолетнего опыта работы, насколько трудно, или наоборот легко, строить карьеру рядом с людьми, которые отдали строительству много лет своей жизни.

В свою очередь, Александр Бабич отметил, что компания высоко ценит качество подготовки выпускников ведущего строительного ВУЗа, особенно учитывая, что 52% работников именно в КНУСА получали образование.

“Киевгорстрой” и в дальнейшем готов обогащать свой кадровый потенциал выпускниками и студентами университета. Конечно, мы обращаем внимание на опыт, было бы неправдой сказать, что нам нужны люди без него, но нам важно давать шанс молодежи проявить себя. И если вы человек целеустремленный, ответственный, готовый брать на себя ответственность и упорно идти к поставленной цели, то нам с вами по пути. И карьеру в нашей компании с такими качествами построить легко. Например, сегодня главным инженером работает специалист, который еще несколько лет назад пришел к нам работать простым прорабом“, — сказал Александр Бабич.

Форум работодателей и День карьеры проводится каждый год Киевским национальным университетом строительства и архитектуры. Участие в этом году приняли представители Строительной палаты Украины, Конфедерации строителей Украины, Ассоциации “Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий”, Академии строительства Украины, Киевского колледжа строительства, архитектуры и дизайна и более 40 ведущих строительных компаний Украины.