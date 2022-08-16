Ковід і далі наступає: в Україні за тиждень уже понад 5 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні за тиждень з 8 по 14 серпня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на майже 40%, проти показника тижнем раніше - до 5439. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я, пише УНН.
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За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 035 828 випадків ковіду.
З них за звітний тиждень було зафіксовано 5439 випадків, тоді як тижнем раніше - 3893. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 39,7%.
При цьому за тиждень з 8 по 14 серпня в Україні на ковід захворіли 1782 вакцинованих особи, проти 1291 тижнем раніше (+38%).
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Чернівецькій (552), Закарпатській (504), Сумській (427), Хмельницькій (415), Вінницькій (393) областях.
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Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні побільшало на 12% - до 1974.
Одужалих від COVID-19 за тиждень - 3097 (+84,1%). Загалом одужало 4 917 838 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень більш ніж подвоїлася - померли 37 осіб, тоді як тижнем раніше було 16. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 780 людей.