Ковид и дальше наступает: в Украине за неделю уже более 5 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине за неделю с 8 по 14 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло почти на 40%, против показателя неделей ранее - до 5439. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, пишет УНН.
Детали
По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 035 828 случаев ковида.
Из них за отчетную неделю было зафиксировано 5439 случаев, тогда как неделей ранее - 3893. За неделю зафиксирован рост на 39,7%.
При этом за неделю с 8 по 14 августа в Украине ководом заболели 1782 вакцинированных человека, против 1291 неделей ранее (+38%).
Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Черновицкой (552), Закарпатской (504), Сумской (427), Хмельницкой (415), Винницкой (393) областях.
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Госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине стало на 12% больше – до 1974.
Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 3097 (+84,1%). В общей сложности выздоровело 4 917 838 человек.
Количество летальных исходов за неделю более чем удвоилось – умерли 37 человек, тогда как неделей раньше было 16. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 108 780 человек.