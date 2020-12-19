Космонавти на МКС шукають нове місце витоку повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) шукають нове місце негерметичності, випливає з переговорів МКС з Центром управління польотами (ЦУП), пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Зараз ми не розуміємо, в якій частині ПрК (перехідна камера в модулі „Зірка“) ще один витік повітря”, — сказав фахівець з Землі.
У свою чергу космонавт Сергій Рижиков, який знаходиться на МКС, зазначив, що він розуміє, що повітря йде через перехідну камеру.
Спеціаліст ЦУП підкреслив, що зараз губляться резервні запаси по газу. “Ми будемо змушені найближчим часом цю проблему вирішити”, — підкреслив він, пояснивши, що якщо закрити перехідну камеру, є ризик втратити результати роботи, яку вже провели російські космонавти.
Вранці 15 жовтня екіпаж МКС доповів на Землю, що можливе місце витоку повітря знайдено в проміжній камері російського модуля “Зірка”. Пізніше космонавт Анатолій Іванишин розповів, що місце негерметичності схоже на криволінійну подряпину, довжина якої становить 2-3 см. Пізніше Рижиков уточнив розміри тріщини, вона становить близько 4,5 см.
У листопаді російські члени екіпажу зробили знімки ймовірного місця витоку з зовнішньої сторони МКС під час виходу у відкритий космос. Космонавти не помітили пошкоджень зовні станції в районі тріщини.