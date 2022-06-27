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Кошик продуктів харчування подорожчав на 4,4% проти довоєнного рівня - моніторинг

Кошик продуктів харчування подорожчав на 4,4% проти довоєнного рівня - моніторинг

Київ • УНН

 • 124307 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Ціна кошику продуктів харчування у травні була на 4,4% вища, а доступність продовольства звузилася більш як на третину проти довоєнного періоду. Про це свідчить моніторинг KSE Агроцентр, проведений спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, пише УНН.

Деталі

Як вказано, попри те, що станом на середину травня індекс доступності продовольства (ІДП) на 1,3% вищий, ніж в кінці квітня, він на 37% нижчий від довоєнного рівня. До вторгнення ІДП становив 12,4. Тобто людина із середньою зарплатою могла купити кількість продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12,4 місяців. Поточна оцінка ІДП становить лише 7,8. Отже, продовжуємо спостерігати суттєво знижену купівельну спроможність відносно основних продуктів харчування українського споживача.

Значно вищі ціни та зменшення асортименту продукції наразі характеризують ринок харчової продукції в Україні. Вартість кошику продуктів харчування у травні на 4,4% вища, ніж наприкінці лютого, а асортимент продукції у Донецькій області найнижчий у порівнянні до інших областей України, вказано в огляді.

Найбільше падіння ціни кошика продуктів харчування у травні, як вказано, припадає на тимчасово окуповану Херсонську область: менш ніж за місяць вартість знизилася на 10,7%. Однак саме Херсонська область зазнала найбільшого зростання цін від початку повномасштабної війни. Ціна кошика в цій області у порівнянні з періодом 21-25 лютого все ще вища на 21,5%. Інші дві області з найбільшим зростанням цін на кошик – Чернігівська та Запорізька області. Чернігівська область була звільнена від окупантів наприкінці березня, і станом на 9-13 травня вартість кошика в ній зросла на 9,1% від початку вторгнення. Запорізька область наразі частково окупована і зазнала цінового зростання на рівні 8,3% за той же період. Відсутня інформація щодо ще двох областей – Донецької та Луганської.

Довідково

Індекс доступності продовольства розраховується як відношення середньої заробітної плати до ціни кошика продуктів харчування.

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