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Корзина продуктов питания подорожала на 4,4% против довоенного уровня - мониторинг

Корзина продуктов питания подорожала на 4,4% против довоенного уровня - мониторинг

Киев • УНН

 • 124306 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Цена корзины продуктов питания в мае была на 4,4% выше, а доступность продовольствия сузилась более чем на треть против довоенного периода. Об этом свидетельствует мониторинг KSE Агроцентр, проведенный совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

Детали

Как указано, несмотря на то, что по состоянию на середину мая индекс доступности продовольствия (ИДП) на 1,3% выше, чем в конце апреля, он на 37% ниже довоенного уровня. До вторжения ИДП составил 12,4. То есть человек со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин эквивалентного запасу на 12,4 месяцев. Текущая оценка ИДП составляет всего 7,8. Итак, продолжаем наблюдать существенно пониженную покупательную способность по отношению к основным продуктам питания украинского потребителя.

Значительно более высокие цены и уменьшение ассортимента продукции характеризуют рынок пищевой продукции в Украине. Стоимость корзины продуктов питания в мае на 4,4% выше, чем в конце февраля, а ассортимент продукции в Донецкой области самый низкий по сравнению с другими областями Украины, указано в обзоре.

Наибольшее падение цены корзины продуктов питания в мае приходится на временно оккупированную Херсонскую область: менее чем за месяц стоимость снизилась на 10,7%. Однако именно Херсонская область испытала наибольший рост цен с начала полномасштабной войны. Цена корзины в этой области по сравнению с периодом 21-25 февраля все еще выше на 21,5%. Остальные две области с наибольшим ростом цен на корзину – Черниговская и Запорожская области. Черниговская область была освобождена от оккупантов в конце марта, и на 9-13 мая стоимость корзины в ней выросла на 9,1% от начала вторжения. Запорожская область в настоящее время частично оккупирована и испытала ценовой рост на уровне 8,3% за тот же период. Отсутствует информация относительно еще двух областей – Донецкой и Луганской.

Справочно

Индекс доступности продовольствия рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене корзины продуктов питания.

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