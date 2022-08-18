Корвет класу Ada Військово-морських сил ЗСУ назвали на честь Івана Мазепи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ присвоєно ім’я "Гетьман Іван Мазепа". Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, інформує УНН із посиланням на сайт глави держави.
Цитата
"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил Збройних сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа", – ідеться в указі №586/2022.
Нагадаємо
В Україні 14 липня ввели в обіг монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ.