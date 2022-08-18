Корвет класса Ada Военно-морских сил ВСУ назвали в честь Ивана Мазепы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Корвету класса Ada Военно-морских сил ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа". Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
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"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа", – говорится в указе №586/2022.
Напомним
В Украине 14 июля ввели в обращение монету, посвященную Военно-морским силам ВСУ.