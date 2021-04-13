Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 137,2 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 137 253 506 людей, з них одужало 110 433 534 осіб. Кількість померлих зросла до 2 958 631.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (31 990 143), Індія (13 686 073), Бразилія (13 521 409), Франція (5 067 216), Росія (4 649 710), Велика Британія (4 373 343), Туреччина (3 903 573) та Італія (3 779 594).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (576 298), Бразилії (355 031) та Мексиці (209 702).

Загальна ситуація в Україні

За даними Worldometers, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 861 105. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 861 105 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 37 301 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.