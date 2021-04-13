Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 137,2 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 137,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Worldometer.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 137 253 506 человек, из них выздоровели 110 433 534 человек. Количество умерших возросло до 2 958 631.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31 990 143), Индия (13 686 073), Бразилия (13 521 409), Франция (5 067 216), Россия (4 649 710), Великобритания (4 373 343), Турция (3 903 573) и Италия (3 779 594).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (576 298), Бразилии (355 031) и Мексике (209 702).
Общая ситуация в Украине
По данным Worldometers, количество случаев COVID-19 в Украине - 1 861 105. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 861 105 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 37 301 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.