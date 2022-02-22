Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 426 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 426 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 426,389,058 людей, з них одужало 353,317,816 осіб. Кількість померлих зросла до 5,909,184.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 80,145,282
Індія - 42,850,066
Бразилія - 28,250,591
Франція - 22,304,024
Велика Британія - 18,654,572
Росія - 15,522,756
Німеччина - 13,714,255
Туреччина - 13,589,511
Італія - 12,494,459
Іспанія - 10,858,000
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (960,157), Індія (512,371) та Бразилія (644,695).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 734 333 людини випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 645 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.