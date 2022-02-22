Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 426 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 426 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 426,389,058 человек, из них выздоровел 353,317,816 человек. Число умерших возросло до 5,909,184.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирусной болезни остаются:
США - 80,145,282
Индия - 42,850,066
Бразилия - 28,250,591
Франция - 22,304,024
Великобритания - 18,654,572
Россия - 15,522,756
Германия - 13,714,255
Турция - 13,589,511
Италия - 12,494,459
Испания - 10,858,000
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (960,157), Индия (512,371) и Бразилия (644,695).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 734 333 человека случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 645 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.