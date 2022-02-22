Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 426 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 426,389,058 человек, из них выздоровел 353,317,816 человек. Число умерших возросло до 5,909,184.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирусной болезни остаются:

США - 80,145,282

Индия - 42,850,066

Бразилия - 28,250,591

Франция - 22,304,024

Великобритания - 18,654,572

Россия - 15,522,756

Германия - 13,714,255

Турция - 13,589,511

Италия - 12,494,459

Испания - 10,858,000

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (960,157), Индия (512,371) и Бразилия (644,695).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 734 333 человека случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 645 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.