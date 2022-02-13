Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 410 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 410 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 410,674,556 людей, з них одужало 330,783,253 осіб. Кількість померлих зросла до 5,828,531.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 79,293,924
Індія - 42,614,910
Бразилія - 27,425,743
Франція - 21,622,265
Велика Британія - 18,266,015
Росія - 13,935,560
Туреччина - 12,834,534
Німеччина - 12,278,862
Італія - 12,053,330
Іспанія - 10,604,200
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (942,944), Індія (508,269) та Бразилія (638,124).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 462 970 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 102 403 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.