Коронавірус в Одеській області: 407 захворілих, 10 смертей

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За весь період пандемії кількість хворих у регіоні збільшилася до 150 191.

Кількість смертей від коронавірусу в регіоні — 3 182. Одужали 140 664 осіб. За даними регіонального центру громадського здоров’я, на сьогоднішній день в області введено понад 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. Чверть мільйона вже щеплені двома дозами.