Коронавірус в Одеській області: 407 захворілих, 10 смертей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Одеській області за станом на 22 вересня зареєстровано 407 нових випадків захворювань COVID-19, що на 35 більше, ніж днем раніше. Летальних випадків — 10 (3 — днем раніше). Вилікувалося від хвороби 159 осіб. Про це повідомляють в регіональному центрі громадського здоров’я, пише УНН.
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За весь період пандемії кількість хворих у регіоні збільшилася до 150 191.
Кількість смертей від коронавірусу в регіоні — 3 182. Одужали 140 664 осіб. За даними регіонального центру громадського здоров’я, на сьогоднішній день в області введено понад 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. Чверть мільйона вже щеплені двома дозами.