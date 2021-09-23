Коронавирус в Одесской области: 407 заболевших, 10 смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Одесской области по состоянию на 22 сентября зарегистрировано 407 новых случаев заболеваний COVID-19, что на 35 больше, чем днем ранее. Летальных случаев — 10 (3 — днем ранее). Излечилось от болезни 159 человек. Об этом сообщают в региональном центре общественного здоровья, пишет УНН.
Детали
За весь период пандемии количество заболевших в регионе увеличилось до 150 191.
Число летальных исходов от коронавируса в регионе — 3 182. Выздоровели 140 664 человек. По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены более 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. Четверть миллиона уже привиты двумя дозами.