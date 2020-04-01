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Коронавірус на Київщині: 57 хворих, понад 220 підозр

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Київщині на сьогоднішній ранок зафіксовано 57 випадків захворювання на COVID-19 та 223 підозр на цю хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

Коронавірус на Київщині: 57 хворих, понад 220 підозр

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на 10:00 1 квітня 2020 року офіційно підтверджено 57 випадки захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з них:

  • 19 — в Обухівському р-ні, смт Козин, селі Романків, місті Українка (в тому числі 2 дитини);
  • 12 — у Києво-Святошинському р-ні, місті Вишневе, місті Боярка, селі Лісники, селі Гатне, селі Дмитрівка, селі Софіївська Борщагівка, селі Тарасівка;
  • 6 — у місті Бориспіль;
  • 3 — у місті Біла Церква;
  • 3 — у місті Бровари;
  • 2 — у місті Обухів;
  • 2 — у місті Ірпінь;
  • 2 — у Васильківському р-ні, село Рославичі;
  • 1 — у Бориспільському р-ні, село Гнідин;
  • 1 — у смт Ворзель;
  • 1 — у місті Гостомель;
  • 1 — у місті Буча;
  • 1 — у Білоцерківському р-ні, село Фурси;
  • 1 — у Броварському р-ні, село Зазим’є;
  • 1 — у Ставищенському р-ні, смт Ставище;
  • 1 — у Макарівському р-ні, село Мостище.

З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 37. Одужало — 1. Померло — 3.

За віком захворілих:

  • 1-10 років — 3,5%;
  • 11-20 років — 3,5%;
  • 21-30 років − 8,8%;
  • 31-40 років — 24,5%;
  • 41-50 років — 35 %;
  • 51-60 років −19,2%;
  • 61-70 років — 1,8% ;
  • понад 70 років — 3,5%.

"Підозру на зараження мають 223 особи", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, встановленно медичне спостереження за 567 контактними особами.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

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