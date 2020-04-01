Коронавірус на Київщині: 57 хворих, понад 220 підозр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Київщині на сьогоднішній ранок зафіксовано 57 випадків захворювання на COVID-19 та 223 підозр на цю хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
"За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на 10:00 1 квітня 2020 року офіційно підтверджено 57 випадки захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з них:
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- 19 — в Обухівському р-ні, смт Козин, селі Романків, місті Українка (в тому числі 2 дитини);
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- 12 — у Києво-Святошинському р-ні, місті Вишневе, місті Боярка, селі Лісники, селі Гатне, селі Дмитрівка, селі Софіївська Борщагівка, селі Тарасівка;
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- 6 — у місті Бориспіль;
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- 3 — у місті Біла Церква;
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- 3 — у місті Бровари;
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- 2 — у місті Обухів;
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- 2 — у місті Ірпінь;
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- 2 — у Васильківському р-ні, село Рославичі;
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- 1 — у Бориспільському р-ні, село Гнідин;
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- 1 — у смт Ворзель;
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- 1 — у місті Гостомель;
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- 1 — у місті Буча;
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- 1 — у Білоцерківському р-ні, село Фурси;
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- 1 — у Броварському р-ні, село Зазим’є;
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- 1 — у Ставищенському р-ні, смт Ставище;
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- 1 — у Макарівському р-ні, село Мостище.
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З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 37. Одужало — 1. Померло — 3.
За віком захворілих:
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- 1-10 років — 3,5%;
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- 11-20 років — 3,5%;
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- 21-30 років − 8,8%;
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- 31-40 років — 24,5%;
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- 41-50 років — 35 %;
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- 51-60 років −19,2%;
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- 61-70 років — 1,8% ;
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- понад 70 років — 3,5%.
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"Підозру на зараження мають 223 особи", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, встановленно медичне спостереження за 567 контактними особами.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.